В Раде потребовали уволить главу МИД Украины

Внефракционный депутат украинской Рады Виктор Балога раскритиковал заявление главы МИД государства Павла Климкина о Закарпатье и призвал власти страны отправить министра в отставку. Климкин рассказал о «тайном плане» Запада по Донбассу

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Его возмутили слова Климкина о том, что Закарпатье является рискованным регионом «с точки зрения гибридных методов».

По словам министра иностранных дел Украины, на регион крайне негативно влияют соседние с ним страны. Заявление настолько возмутило депутата, что он предложил отставку министра.

«Это не уровень дипломата. Он скоро договорится до того, что все мы здесь в Закарпатье, на Буковине вообще не украинцы», - пояснил свою точку зрения Балога.

Он также выразил опасение, что вскоре Климкин предложит вывезти его жителей, аналогично крымским татарам, чтобы «не мешали строить идеальное общество».



