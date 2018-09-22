В Раде потребовали уволить главу МИД Украины
22 сентября 2018, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]
Внефракционный депутат украинской Рады Виктор Балога раскритиковал заявление главы МИД государства Павла Климкина о Закарпатье и призвал власти страны отправить министра в отставку.
Об этом он написал на своей странице в Facebook. Его возмутили слова Климкина о том, что Закарпатье является рискованным регионом «с точки зрения гибридных методов».
По словам министра иностранных дел Украины, на регион крайне негативно влияют соседние с ним страны. Заявление настолько возмутило депутата, что он предложил отставку министра.
«Это не уровень дипломата. Он скоро договорится до того, что все мы здесь в Закарпатье, на Буковине вообще не украинцы», - пояснил свою точку зрения Балога.
Он также выразил опасение, что вскоре Климкин предложит вывезти его жителей, аналогично крымским татарам, чтобы «не мешали строить идеальное общество».
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