Польский телеканал уволил сотрудника за фото президентов Польши и США
22 сентября 2018, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]
Польский телеканал Belsat уволил одного из своих сотрудников - менеджера по социальным сетям Ивана Шило за публикацию фотографии президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа.
На фотографии запечатлен момент подписания договора о стратегическом сотрудничестве двух стран. Однако Трамп сидит за письменным столом в кресле, а Дуда стоит рядом, склонившись.
Шило опубликовал эту фотографию на своей странице в социальной сети Facebook. В качестве подписи к ней он указал, что президент Польши на снимке находится слева.
Причем, по словам менеджера, подпись взята из Twitter Трампа. "Может, я когда-нибудь напишу обо всем этом подробнее. Может, нет. Но ситуация - дно", - цитирует Ивана Шило РИА Новости.
Ранее АН сообщали, что данный снимок вызвал немалый ажиотаж у пользователей в Интернете. Кто-то посчитал фото унизительным для чести и достоинства Анджея Дуды, а кто-то шутил.
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