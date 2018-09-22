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Польский телеканал уволил сотрудника за фото президентов Польши и США

22 сентября 2018, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Польский телеканал уволил сотрудника за фото президентов Польши и США

Польский телеканал Belsat уволил одного из своих сотрудников - менеджера по социальным сетям Ивана Шило за публикацию фотографии президентов Польши и США Анджея Дуды и Дональда Трампа. 

В сети смеются над фото Анджея Дуды и Трампа в кабинете президента США

В сети смеются над фото Анджея Дуды и Трампа в кабинете президента США

На фотографии запечатлен момент подписания договора о стратегическом сотрудничестве двух стран. Однако Трамп сидит за письменным столом в кресле, а Дуда стоит рядом, склонившись.

Шило опубликовал эту фотографию на своей странице в социальной сети Facebook. В качестве подписи к ней он указал, что президент Польши на снимке находится слева.

Причем, по словам менеджера, подпись взята из Twitter Трампа. "Может, я когда-нибудь напишу обо всем этом подробнее. Может, нет. Но ситуация - дно", - цитирует Ивана Шило РИА Новости.

Ранее АН сообщали, что данный снимок вызвал немалый ажиотаж у пользователей в Интернете. Кто-то посчитал фото унизительным для чести и достоинства Анджея Дуды, а кто-то шутил.

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