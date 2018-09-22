//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Оскар Кучера поломал себе два ребра
- Поклонники заметили, что певица Валерия похудела еще сильнее
- "На шоу свои законы", Лариса Голубкина призналась, что оболгала Андрея Миронова
- Леонид Агутин стал наставником отца в шоу «Голос»
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Климкин рассказал о «тайном плане» Запада по Донбассу
22 сентября 2018, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о "тайном плане" по восстановлению мира и спокойствия в Донбассе, разработанном Киевом вместе со странами Запада.
О резолюции Совета Безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе министр заявил в эфире радиостанции «Новое время». По его словам, она включает в себя три обязательных условия.
Министр заявил, что план предусматривает наличие в Донбассе военных, полицейских и международной администрации. Причем последние, по его мнению, - два "мегапринципиальных" пункта.
Военные миротворцы должны находиться в зоне конфликта, а не у линии соприкосновения, полиция - нести ответственность за безопасность и разоружение, а третий пункт призван заменить нынешние власти ДНР и ЛНР.
Павел Климкин подчеркнул, что такие меры необходимы, "чтобы Донбасс мог интегрироваться в украинское пространство". При этом он отметил, что такая модель уже была подготовлена и "очень давно".
По его словам, проект резолюции по миротворцам в Донбассе должен быть общим от Украины и ее западных партнеров. Поэтому он исключил предложение Москвы о том, чтобы миротворцы в Донбассе защищали только мониторинговую миссию ОБСЕ.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Медведчук: запрет на "русскоязычный культурный продукт" расколет Украину
//В мире
В Китае назвали санкции США нарушением ключевых международных принципов
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Россия модернизирует "бога войны", заявили в американских СМИ
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Общество
Михаил Боярский рассказал подробности скорого пополнения в семье дочери
//В мире
Польский телеканал уволил сотрудника за фото президентов Польши и США
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
//Общество
Чем российские туристы больше всего раздражают местных жителей
//Новости СМИ2
//Политика
Лукашенко о переговорах с Путиным: "даже не сложные, а тяжелые"
Четыре человека погибли в Тамбове в ходе ДТП с асфальтовым катком
"На шоу свои законы", Лариса Голубкина призналась, что оболгала Андрея Миронова
//Новости Redtram
//В мире
В ДНР стал известен второй кандидат на пост главы республики
//Культура
//В мире
//В мире
//Наука
//В мире
//В мире
Известный американский актер стал профессором Киевского университета культуры
//Общество
Пароход конца XIX – начала XX века найден на дне реки в Новгородской области
"Меня силой удерживают", экс-любовница Серова на видео говорит, что ее похитили
//Политика
В пресс-службе главы Хакасии опровергли информацию о его уходе в отставку
//Политика
Пьяный угонщик насмерть сбил двух женщин и младенца на Урале