Климкин рассказал о «тайном плане» Запада по Донбассу

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о "тайном плане" по восстановлению мира и спокойствия в Донбассе, разработанном Киевом вместе со странами Запада.

О резолюции Совета Безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе министр заявил в эфире радиостанции «Новое время». По его словам, она включает в себя три обязательных условия.

Министр заявил, что план предусматривает наличие в Донбассе военных, полицейских и международной администрации. Причем последние, по его мнению, - два "мегапринципиальных" пункта.

Военные миротворцы должны находиться в зоне конфликта, а не у линии соприкосновения, полиция - нести ответственность за безопасность и разоружение, а третий пункт призван заменить нынешние власти ДНР и ЛНР.

Павел Климкин подчеркнул, что такие меры необходимы, "чтобы Донбасс мог интегрироваться в украинское пространство". При этом он отметил, что такая модель уже была подготовлена и "очень давно".

По его словам, проект резолюции по миротворцам в Донбассе должен быть общим от Украины и ее западных партнеров. Поэтому он исключил предложение Москвы о том, чтобы миротворцы в Донбассе защищали только мониторинговую миссию ОБСЕ.