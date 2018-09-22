Путин выразил Роухани соболезнования в связи с терактом в Иране

В субботу, 22 сентября, российский лидер Владимир Путин направил своему иранскому коллеге Хасану Роухани соболезнования в связи с гибелью людей в ходе теракта на военном параде в городе Ахваз.

Президент РФ подчеркнул, что Москва возмущена этим кровавым преступлением и выразил надежду на то, что все виновные понесут заслуженное наказание, передает RT

Путин отметил, что теракт в Иране лишний раз говорит об острой необходимости бороться с терроризмом.

Российский лидер попросил Роухани передать слова сочувствия родственникам и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто был ранен.