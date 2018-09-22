Количество погибших в ходе теракта в Иране увеличилось

Днем в субботу, 22 сентября, стало известно, что количество жертв теракта на военном параде в Иране увеличилось. Об инциденте в городе Ахваз на юге страны журналисты сообщили сегодня утром.

Согласно последней информации, число погибших увеличилось до 24 человек. Ранее сообщалось о десяти жертвах, а затем о 21 погибшем, передает ТАСС. Известно, что одним из застреленных оказался журналист. Двое боевиков, открывших огонь, были ликвидированы силами безопасности.

Напомним, парад проходил в рамках так называемой Священной недели обороны. Мероприятие приурочено к 38-й годовщине начала войны с Ираком в 1980 году.