Китай: США введением санкций растоптали международные нормы

В Министерстве обороны КНР утром в субботу, 22 сентября, высказались о санкциях, которые США ввели против Китая в связи с приобретением страной российских самолетов и ракетных систем С-400.

По мнению китайских властей, подобные действия Вашингтона являются публичным растаптыванием ключевых принципов международных отношений, а также проявлением гегемонизма.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на данные оборонного ведомства Китая, военное сотрудничество Российской Федерации и КНР является обычным делом между суверенными государствами и это в полной мере соответствует основным положениям международного права.