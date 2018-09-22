Названо количество погибших в ходе теракта на военном параде в Иране

Сегодня стало известно, что в результате теракта на военном параде в иранском городе Ахваз погибли десять человек. Информация об атаке на мероприятии поступила утром в субботу, 22 сентября.

Местные власти сообщили, что, в частности, погиб журналист. Кроме того, более двадцати человек были ранены, передает информационное агентство Tasnim данные заместителя губернатора провинции Хузестан.

Напомним, сегодня утром неизвестные открыли огонь во время военного парада в Ахвазе. Мероприятия проводятся в субботу в рамках так называемой Недели священной обороны, в ходе которой жители страны вспоминают погибших в ирано-иракской войне 1980-1988 годов.