В США подсчитали сумму ущерба от мощного урагана "Флоренс", который 14 сентября обрушился на штаты Северная и Южная Каролина. Информацию сегодня утром предоставили специалисты агентства Moody's Analytics.

Согласно последней информации, экономический ущерб, нанесенный ураганом "Флоренс", составляет от 38 до 50 миллиардов долларов. Как уточняет Wall Street Journal, речь идет о сферах недвижимости и транспорта, а также учитывается недополученная прибыль от местных предприятий, которые не могли работать во время разгула стихии.

Специалисты уточняют, что "Флоренс" станет седьмым в рейтинге самых разрушительных ураганов за всю историю Соединенных Штатов Америки.