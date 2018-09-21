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Чем Порошенко "насолил" итальянцам?

21 сентября 2018, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Чем Порошенко "насолил" итальянцам?
globallookpress.com

Как сообщил член городского совета Вито Коменчини, Муниципалитет Вероны лишил президента Украины Петра Порошенко почетного гражданства. Украинский президент имел подобное звание с 2016 года. Оно было дано ему в знак признательности за возвращение 17 шедевров живописи, похищенных из веронского музея Кастельвеккьо.

Научный сотрудник Российско-итальянского центра РАНХиГС Марк Бернардини полагает, что тому виной стала причина ухода в оппозицию бывшего экс-мэра Вероны, сообщает НСН.

«Есть большие противоречия. Во-первых, почетное гражданство Порошенко было признано тогдашним мэром Вероны Флавио Този. Он тоже был членом Лиги Север, то есть в принципе той партии, которая сейчас у власти. Теперешняя местная власть в Вероне это опять-таки Лига Север. Просто Флавио Този вышел из этой партии и как бы теперь сам по себе и сидит в оппозиции. Не могу сказать, что Този был как-то проукраинским. Наоборот, он внес большой вклад в организацию Евразийского форума, который в этом году будет здесь уже 10-й раз проходить в городе Верона. Я точно знаю, я там с самого начала работаю в качестве переводчика-синхрониста. Този действительно очень помог в этом смысле», — объяснил Бернардини.

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