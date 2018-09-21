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Власти Польши рассказали, где планируют разместить военную базу США
21 сентября 2018, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в пятницу, 21 сентября, в рамках беседы с журналистами рассказал, где польские власти хотят разместить американскую военную базу.
Дворчик отметил, что в настоящий момент рано говорить о точном местоположении базы США, которую предлагается назвать "Форт Трамп", однако объект должен находиться на северо-востоке или на востоке Польши.
В эфире радиостанции RMF FM глава канцелярии польского премьер-министра уточнил, что данная военная база обеспечит стране и всему региону безопасность.
Напомним, в минувший вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность размещения такого объекта на территории Польши.
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