Власти Польши рассказали, где планируют разместить военную базу США

Руководитель канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в пятницу, 21 сентября, в рамках беседы с журналистами рассказал, где польские власти хотят разместить американскую военную базу.

Дворчик отметил, что в настоящий момент рано говорить о точном местоположении базы США, которую предлагается назвать "Форт Трамп", однако объект должен находиться на северо-востоке или на востоке Польши.

В эфире радиостанции RMF FM глава канцелярии польского премьер-министра уточнил, что данная военная база обеспечит стране и всему региону безопасность.



Напомним, в минувший вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность размещения такого объекта на территории Польши.