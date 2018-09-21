Врачи назвали причину смерти президента Вьетнама

Врачи уточнили причину смерти президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Ранее в пятницу, 21 сентября, стало известно, что политик ушел из жизни в возрасте 61-го года из-за редкого вирусного заболевания.

Глава Центрального управления охраны здоровья министерства здравоохранения Вьетнама Нгуен Квок Чиеу уточнил, что Чайн Дай Куанг заболел в июле прошлого года. С того момента политик шесть раз ездил лечиться в Японию, однако все медицинские манипуляции не помогли.

Оказалось, что в настоящий момент лекарства, которое могло бы вылечить это тяжелое заболевание, не существует, передает сегодня РИА "Новости".