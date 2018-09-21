Климатолог объяснил опасность изменения климата для экосистемы Баренцева моря

Резкое изменение климата может привести к катастрофе для экосистемы северной части Баренцева моря. Ученые из Норвегии проанализировали найденную информацию с 1970 по 2016 год и обнаружили в Арктике «горячую точку», передает издание Nature Climate Change.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев полностью согласен с исследователями, сообщает НСН.



«Во-первых, это действительно “горячая точка”. Во-вторых, все-таки это довольно близко [к России]. Многие исследователи из скандинавских стран и Россия тоже близко находятся и поэтому есть больший потенциал для изучения. Будет ли это продолжаться или нет – не могу точно ответить. Все-таки, довольно короткий срок наблюдений. Общая тенденция похожа на правду. А что касается ее будущего развития – нужно иметь больший объем данных, чтобы уверенно говорить, что эта тенденция будет обязательно развиваться или она затухнет. Этого сейчас сходу сказать нельзя», - рассказал климатолог.