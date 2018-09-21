СМИ: Ангела Меркель публично унизила Терезу Мэй

В пятницу, 21 сентября, в СМИ появилась информация о том, что канцлер Германии Ангела Меркель публично унизила премьер-министра Великобритании Терезу Мэй на неформальной встрече лидеров стран ЕС.

Мероприятие состоялось накануне в Зальцбурге. Мэй стояла рядом с группой европейских политиков, когда к ней приблизилась Меркель. Как сообщает издание Daily Express, премьер-министр Британии улыбнулась канцлеру ФРГ и наклонилась к ней, однако та проигнорировала этот жест и направилась к главе Литвы Дале Грибаускайте.

Согласно данным журналистов, Тереза Мэй не потеряла самообладания и просто отошла в сторону, сделав вид, что ничего не произошло.