Рябков: никто и никогда не сможет продиктовать России свои условия

Замглавы МИД России Сергей Рябков в пятницу, 21 сентября, комментируя очередные антироссийские санкции, заявил, что никто и никогда не сможет продиктовать Российской Федерации свои условия.

В минувший четверг власти США расширили санкции в отношении РФ. В черный список попали еще 27 физических лиц, а также 6 компаний.

По словам Рябкова, Москва продолжает наблюдать за "упражнениями" Вашингтона в сфере введения ограничений против России. Дипломат предположил, что в Соединенных Штатах этот процесс превратился в своеобразную национальную забаву, передает РИА "Новости".

Замминистра иностранных дел РФ отметил, что попытки нажима на нашу страну не имели и не будут иметь результата.