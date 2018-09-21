Украинцев разозлило послание Порошенко Верховной раде

Украинцев возмутила речь президента Петра Порошенко во время ежегодного послания Верховной раде. Выступление Порошенко раскритиковали многие украинские общественные и политические деятели.

Наибольшее раздражение у слушателей вызвали три пункта – достижения Украины за время правления Порошенко, ситуация с предоставлением автокефалии и российско-украинские отношения.

«Примечательно, что все, чем сейчас гордится с трибуны Порошенко, - экзархи, «Слава Украине», решение о непродлении договора о дружбе с Россией и т.д., произошло буквально в последний месяц», - высказался депутат Верховной рады Игорь Луценко.

Недоумение также вызвало утверждение Порошенко, что за последние четыре года в стране было достигнуто больше позитивных изменений, чем за предыдущие 23 года независимости. «Доллар по восемь гривен, подъемные тарифы, адекватные зарплаты, и, самое главное, мир – выходит, это все было невыносимо плохо. Он сам верит в этот бред несусветный?», - прокомментировала украинская телеведущая Диана Панченко.

«Порошенко заявил, что «мы точно не будем поклоняться чужим богам». Правильно ли я поняла, что президент назвал Христа чужим ему богом?», «В кого верит Порошенко? И кому он молится? События, происходящие вокруг православной церкви, свидетельствуют о том, что он пойдет на все, лишь бы удержать кресло», - пишут люди, разозленные высказываниями президента по этому вопросу.

Не осталось без внимания и нагнетание антироссийской риторики. У слушавших речь Порошенко сложилось убеждение, что президент Украины сознательно обрубает все возможности для нормализации отношений с Россией. «Как будто спешит пройти точку невозврата», - приводит «Русская весна» мнение украинцев.