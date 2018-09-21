Скончался десятый президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Сегодня, 21 сентября, в центральном госпитале Ханоя скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг. Главе социалистической республики Вьетнам был 61 год, и в последнее время политик тяжело болел.

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался сегодня в 10.05 по местному времени (06.05 мск) в центральном военном госпитале Ханоя, сообщил начальник центрального управления здравоохранения республики Нгуен Куок Чиеу. Его смерть не стала неожиданностью, поскольку в последние годы политик страдал от тяжелой болезни.

Чан Дай Куанг – доктор философии в области юридических наук, профессор, депутат Национального собрания Вьетнама 13-го созыва. В должность десятого президента социалистической республики Вьетнам он вступил в апреле 2016 года. В июне 2017 года состоялся его визит в РФ, во время которого вьетнамский лидер встречался с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщает «КП».