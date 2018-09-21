Отец Бутиной рассказал, в каких условиях она содержится в американской тюрьме
21 сентября 2018, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]
Отец россиянки Марии Бутиной, которая в настоящий момент находится в американской тюрьме, рассказал об условиях содержания дочери. Гражданку РФ обвиняют в несанкционированной работе иностранным агентом.
Валерий Бутин заявил, что его дочь уже более двух месяцев не выпускали на улицу. Он предположил, что на молодую женщину давят психологически, чтобы "сломать" и добиться признания вины. Как сообщает газета "Известия", ссылаясь на слова мужчины, ночью Марии дают один час, чтобы принять душ и связаться по телефону с родными. В течение дня у нее есть ровно 60 минут для занятий спортом, а все остальное время она находится в одиночной камере.
Напомним, Бутиной грозит до 15 лет тюремного заключения. Мария категорически отрицает, что совершила нечто незаконное.
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