Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении России

Американский президент Дональд Трамп подписал указ об ужесточении антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине. Об ужесточении санкций в отношении России сообщила пресс-служба Белого дома.

В сообщении, опубликованном на сайте Белого дома, не говорится о введении дополнительных санкционных мер. Указ предусматривает блокирование собственности и активов и запрет на финансовые операции с лицами, которые могут быть связаны с российскими властями. При этом конкретные физические лица и организации в санкционном списке не указываются, они определяются в конкретных случаях главой Минфина или госсекретарем, - передает RT.

В августе президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность снятия ограничений с России, если Москва начнет сотрудничать с Вашингтоном по Украине и Сирии.