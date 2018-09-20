На Украине оружие похищено из военной части в Житомирской области

На Украине пять пистолетов, пять автоматов АКС-74 и патроны к ним в ночь на четверг, 20 сентября, похитила группа неизвестных из военной части в Житомирской области. Как выяснила украинская военная прокуратура, оружие похищено после проведения учебных стрельб в отдельной разведывательной роте одной из мотострелковых бригад, дислоцированных в городе Новоград-Волынский.

Военная прокуратура завела уголовное дело по статье "похищение, присвоение, вымогание военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ". Виновному по этой статье грозит до 15 лет лишения свободы, - сообщает РИА Новости.

На месте происшествия сейчас работает группа прокуроров во главе с военным прокурором Житомирского гарнизона, оперативно-следственная группа Нацполиции, сотрудники отдела военной контрразведки и военной службы правопорядка.