Финляндия возведет стену на границе с Россией

Власти Финляндии намерены возвести заграждение на границе с Россией, чтобы предотвратить угрозу проникновения на территорию страны. Об этом в среду сообщает финская телекомпания Yle. Дания планирует отгородиться от Германии из-за кабанов

Забор будет пролегать от юго-восточной части Финляндии до провинции Кайнуу, то есть, фактически, будет возведен напротив Ленинградской области и южной части Карелии.

По данным телекомпании, забор планируется сделать из стальной сетки, что поможет создать преграду для диких кабанов, которые являются переносчиками африканской чумы свиней или АЧС.

Дело в том, что несколько случаев заболевания накануне выявлено на российской территории приблизительно в двухстах километрах от границы между государствами.

Ранее о намерении "отгородиться" от Германии в попытке спасти своих фермеров заявляли власти Дании. На данный проект планировалось потратить 11 миллионов евро.