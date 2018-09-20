Порошенко пообещал убрать базу ВМФ РФ из Севастополя

Президент Украины Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием к Верховной раде, заявил, что в Севастополе не будет базы Черноморского флота ВМФ РФ, как только Киев вернет Крым себе обратно.

«Из конституции предлагается вычеркнуть норму, которая позволяет базирование Черноморского флота на Украине. После того как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно не будет», - заявил Порошенко, выступая в Раде.

Похоже, что украинский лидер точно знает секрет исполнения желаний: надо просто зачеркнуть написанное на бумаге. А еще лучше – сжечь.

Ранее Петр Порошенко угрожал поднять украинский флаг над Севастополем и Ялтой, сообщает RT.