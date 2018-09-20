«Путин пытался убить меня крысиным ядом» - сделала громкое заявление в британской прессе модель Анна Шапиро, которая вместе со своим мужем Алексом Кингом отравилась в ресторане в Солсбери.

Похоже, что Москве уже все равно, кого и где травить, судя по сообщениям в зарубежной прессе. А если очередное отравление случилось в Солсбери – то это даже еще забавней. Особенно, если в происшествии замешан хоть один русский.

Уроженка Нижнего Новгорода Анна Шапиро, 1988 года рождения, в 2006 году получившая гражданство Израиля, а с 2008 года проживающая в Великобритании, где вышла замуж за некоего Алекса Кинга, неудачно пообедала в ресторане итальянской кухни в британском Солсбери. Но вместо того, чтобы обвинить сотрудников ресторана в несоблюдении норм безопасности при травле крыс, она обвинила лично президента России Владимира Путина в попытке убить ее, «модель, рекламирующую нижнее белье».

Тот факт, что в британской полиции не рассматривают случай отравления Шапиро и Кингса как подозрительный, Анну не устраивает. Ведь такое объяснение, что на кухне ресторана плохо смыли стрихнин, которым накануне травили крыс, совсем никому не интересно. А вот «виноват Путин» - это да!

«Меня атаковали подельники президента России. Они хотели меня убить, поскольку я нахожусь в оппозиции к Кремлю и отвернулась от своей страны. Россия способна на все!», - заявляет «модель» Анна Шапиро. В кавычках потому, что ни в одном модельном агентстве Британии не нашлось ее портфолио. Зато обнаружилось много откровенных снимков в соцсетях и на сайте эскорт-сервиса.

Вы спросите – «куда же смотрит ее муж?» Как бы это ответить помягче…Алекс Кинг работает в одной упряжке со своей женой-«моделью». Не в том смысле, что он тоже оказывает услуги элитного эскорта. Он доставляет людям «радость» другого плана – к нему у полиции есть вопросы по двенадцати эпизодам торговли запрещенными веществами, пишет «КП».