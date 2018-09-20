На борту американского авианосца матрос погиб от винта самолета
20 сентября 2018, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]
На борту авианосца ВМС США «Джордж Буш» произошел несчастный случай с летальным исходом. Матрос, закреплявший самолет на палубе, получил смертельный удар еще работавшего винта.
Смертельное происшествие случилось 17 сентября. Младший рядовой авиации Джозеф Мин Наглак закреплял на палубе самолет Grumman E-2 Hawkeye и оказался на слишком близком расстоянии от винта самолета, который еще крутился в этот момент.
Экипаж авианосца выразил родным погибшего военнослужащего свои соболезнования. Отмечается, что погибший не был новичком – он служил на авианосце «Джордж Буш» более года, а всего на военной службе находился около полутора лет.
Американский авианосец «Джордж Буш» получил свое название в честь 41-го президента США, Джорджа Буша-старшего, сообщает РИА Новости.
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