Киев объявил в розыск премьер-министра ЛНР

Украинские спецслужбы объявили в розыск премьер-министра ЛНР Сергея Козлова, обвиняемого Киевом в преступлениях против национальной безопасности. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

Как отмечается в сообщении, "сногсшибательный "карьерный рост" в ЛНР затмил здравый смысл бывшему полковнику Службы гражданской защиты". Козлов сначала стал главой штаба народной милиции ЛНР, а потом - премьером самопровозглашенной республики.

Отмечается, что Сергей Козлов в данный момент скрывается на "временно оккупированной" территории Луганщины и объявлен в розыск.