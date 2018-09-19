Киев объявил в розыск премьер-министра ЛНР
19 сентября 2018, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]
Украинские спецслужбы объявили в розыск премьер-министра ЛНР Сергея Козлова, обвиняемого Киевом в преступлениях против национальной безопасности. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.
Как отмечается в сообщении, "сногсшибательный "карьерный рост" в ЛНР затмил здравый смысл бывшему полковнику Службы гражданской защиты". Козлов сначала стал главой штаба народной милиции ЛНР, а потом - премьером самопровозглашенной республики.
Отмечается, что Сергей Козлов в данный момент скрывается на "временно оккупированной" территории Луганщины и объявлен в розыск.
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