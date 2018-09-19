Мун Чжэ Ин посадил в Пхеньяне дерево

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин в рамках своего визита в Пхеньян посадил дерево. Согласно последней информации сеульского пресс-центра, церемония прошла в саду резиденции для почетных гостей.

Известно, что глава Республики Корея и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Цой Рен Хэ посадили 10-летнее дерево под названием кассия трубчатая, передает РИА "Новости".

Мун Чжэ Ин надел белые перчатки и внимательно осмотрел растение. Политик отметил, что оно будет цвести золотистыми цветами, которые символизируют богатство и процветание. Таким образом, южнокорейский лидер выразил надежду на благополучное развитие отношений с КНДР.

После этого участники церемонии посадили дерево, перед которым установили табличку с надписью: "В память о визите президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Пхеньян 18-21 сентября 2018 года".