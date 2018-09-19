Львовский областной совет постановил запретить публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе. Проще говоря, львовские чиновники запретили русский язык.

«Установить мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в регионе до момента прекращения оккупации территории Украины», - сообщается в решении законодательного органа власти, поддержанном 57 депутатами. При этом 43 львовских законодателя проголосовали против.

Депутаты Львовского облсовета не собираются останавливаться на достигнутом. Во-первых, они планируют создать специальную рабочую группу, которая займется проведением разъяснительной работы с несознательным русскоговорящим населением. А во-вторых, депутаты собираются обратиться в Верховную раду Украины с предложением распространить их инициативу на территории всей страны.

«Это еще один пример «потрясающей украинской демократии». Киевские власти очень боятся: вдруг украинцы вспомнят, что они – часть великого народа, и прозреют, куда они идут. А в целом при каждом подобном шаге с украинской стороны остается только вздыхать и ждать, когда уже эта вакханалия и мракобесие закончатся», - прокомментировал ситуацию политолог Александр Дудчак для РИА Новости.