Психологи предложили новую типологию личности

Американские психологи провели масштабные исследования, результатом которых стала новая типология личности. Разработка американских ученых опубликована в научном журнале Nature Human Behaviour.

В современной психологии принято выделять пять ключевых характеристик личности человека. Это экстраверсия, доброжелательность, сознательность, невротизм и открытость опыту. На основе этой, так называемой «Большой пятерки» черт человеческой личности американские специалисты провели исследование, участие в котором приняли более полутора миллионов человек. Обработав результаты опроса, психологи смогли определить четыре типа личности.

Первый тип – обычный (average). Его характеризует высокая степень невротизма и экстраверсии вкупе с низкой степенью открытости опыту. Второй тип – замкнутый (reserved). Здесь имеют место пониженный уровень невротизма и открытость. Сознательность и доброжелательность в пределах средних значений. Третий тип – эгоцентрический (self-centered). У эгоцентриков повышена экстраверсия, а остальные показатели ниже среднего. Четвертый тип – ролевая модель (role model). Этот тип имеет высокие показатели по всем пунктам, кроме невротизма.

Также в ходе исследования выяснилось, что «ролевыми моделями» чаще являются женщины, передает ФАН.