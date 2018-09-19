В Средиземное море вошла ударная группа ВМС США

В Средиземное море вошла авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн". Согласно последним данным, корабли планируют отработать весь спектр морских операций.

В пресс-службе ВМС США утром в среду, 19 сентября, подчеркнули, что целью прибытия авианосной ударной группы в данные воды является поддержка союзников Америки по Североатлантическому альянсу, а также партнеров Штатов в Европе и Африке, передает сегодня утром ТАСС

Известно, что в состав группы, которая прибыла в Средиземное море, входят ракетный крейсер "Нормандия", а также несколько эсминцев.