Американский лидер Дональд Трамп высказался о межкорейском саммите, который состоялся в Пхеньяне. Президент США признался в среду, 19 сентября, что воодушевлен заявлениями северокорейской стороны.

Трамп подчеркнул, что лидер КНДР Ким Чен Ын позволил проводить в своей стране ядерные инспекции, а также в присутствии международных экспертов демонтировать полигон и стартовую площадку. Кроме того, на своей страничке в социальной сети Twitter глава Соединенных Штатов добавил, что в Северной Корее не будут проводиться ядерные и ракетные испытания.

В рамках саммита также была достигнута договоренность о том, что в США продолжат возвращать останки героев. Более того, Трамп уточнил, что очень взволнован информацией о намерении КНДР и Республики Корея подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году.