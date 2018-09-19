США внесли Россию и Китай в список ключевых угроз в сфере кибербезопасности

Власти США включили Россию и КНР в список ключевых угроз в своей новой стратегии по кибербезопасности. Об этом в минувший вторник сообщили журналисты, в руки которых попал вышеуказанный документ.

В бумагах Пентагона говорится, что США сталкиваются с риском, который несет в себе "вредоносная кибердеятельность". Подчеркивается, что российская сторона совершала манипуляции в киберпространстве для того, чтобы влиять на население Америки, а также демократические процессы в стране, передает телеканал Fox News.

Что касается Китая, то власти этой страны якобы пытались украсть секретные данные у американского руководства.

В стратегии США отмечается, что угрозы исходят также от Ирана и Северной Кореи, которые, по мнению сотрудников Пентагона, устраивают кибервойны.