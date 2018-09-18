Украина испытала новые ракеты "Оскол", Порошенко похвалился и опубликовал видео
18 сентября 2018, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]
Украина провела испытания новых неуправляемых реактивных ракет РС-80 "Оскол". Украинский президент Петр Порошенко похвалился об успешных испытания и опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях видео испытаний.
Украинская ракета "Оскол" способна уничтожать бронетехнику и укрепления противника. По словам Порошенко, ракеты прошли очередной этап государственных испытаний, их протестировали на всех режимах полета и при различных погодных условиях на бомбардировщике Су-24М.
"Эти снаряды могут поражать, в частности, бронетехнику и укрепления противника, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ", — заявил украинский президент Петр Порошенко.
РС-80 "Оскол" - разработка украинской государственной холдинговой компании "Артем", входящей в состав концерна "Укроборонпром".
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