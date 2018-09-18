Украина провела испытания новых неуправляемых реактивных ракет РС-80 "Оскол". Украинский президент Петр Порошенко похвалился об успешных испытания и опубликовал в своих аккаунтах в соцсетях видео испытаний.

Украинская ракета "Оскол" способна уничтожать бронетехнику и укрепления противника. По словам Порошенко, ракеты прошли очередной этап государственных испытаний, их протестировали на всех режимах полета и при различных погодных условиях на бомбардировщике Су-24М.

"Эти снаряды могут поражать, в частности, бронетехнику и укрепления противника, имеют сверхзвуковую скорость полета и спроектированы для вооружения вертолетов, самолетов, а также наземных платформ", — заявил украинский президент Петр Порошенко.

РС-80 "Оскол" - разработка украинской государственной холдинговой компании "Артем", входящей в состав концерна "Укроборонпром".