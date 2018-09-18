США выразили соболезнования России по поводу гибели экипажа Ил-20

Постпредство США при Организации Объединенных Наций (ООН) выразило соболезнования в связи с крушением российского военного самолета Ил-20 у берегов Сирии и гибелью членов экипажа. 17 сентября погибли 14 военнослужащих. Путин о сбитом Ил-20: "это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств"

Соболезнования России выразили и представители Швеции и Франции. В Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН проходит заседание Совбеза, посвящённое политической и гуманитарной ситуации в Сирии, - передаёт RT.

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил: "Я хочу выразить соболезнования нашему партнёру по СБ — России — в связи с трагической гибелью людей, когда российский самолёт был сбит".

Сегодня состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Нетаньяху выразил свои соболезнования в связи с крушением российского Ил-20.