США выразили соболезнования России по поводу гибели экипажа Ил-20
18 сентября 2018, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]
Постпредство США при Организации Объединенных Наций (ООН) выразило соболезнования в связи с крушением российского военного самолета Ил-20 у берегов Сирии и гибелью членов экипажа. 17 сентября погибли 14 военнослужащих.
Соболезнования России выразили и представители Швеции и Франции. В Нью-Йорке в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН проходит заседание Совбеза, посвящённое политической и гуманитарной ситуации в Сирии, - передаёт RT.
Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил: "Я хочу выразить соболезнования нашему партнёру по СБ — России — в связи с трагической гибелью людей, когда российский самолёт был сбит".
Сегодня состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Нетаньяху выразил свои соболезнования в связи с крушением российского Ил-20.
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