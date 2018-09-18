Президент РФ Владимир Путин призвал не сравнивать происшествие с российским военным самолетом Ил-20 в Сирии со сбитым турецкими истребителями Су-24 ВСК России. "Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет", - сказал Путин. В Кремле сообщили, что Путин уже сегодня может созвониться с Нетаньяху

Президент в ходе пресс-конференции после встречи с премьером Венгрии ответил на вопрос журналистов о гибели Ил-20 в Сирии.

"Что касается Вашего сравнения с известными событиями, когда турецким истребителем был сбит наш самолет, то это все-таки другая ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет", - заявил Путин и высказал свое мнение о сбитом Ил-20.

"Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет", - сказал он. Он пообещал, что Москва должна в этом серьезно разобраться.

"Наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении Министерства обороны Российской Федерации, которое со мной полностью согласовано", - пояснил Путин и сказал, что ответные действия будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих и объектов в Сирии. "И это будут такие шаги, которые заметят все", - пообещал он.

Сегодня предстоит разговор Путина с премьером Израиля Нетаньяху.