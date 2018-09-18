Путин о сбитом Ил-20: "это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств"
18 сентября 2018, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин призвал не сравнивать происшествие с российским военным самолетом Ил-20 в Сирии со сбитым турецкими истребителями Су-24 ВСК России. "Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет", - сказал Путин.
Президент в ходе пресс-конференции после встречи с премьером Венгрии ответил на вопрос журналистов о гибели Ил-20 в Сирии.
"Что касается Вашего сравнения с известными событиями, когда турецким истребителем был сбит наш самолет, то это все-таки другая ситуация. Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет", - заявил Путин и высказал свое мнение о сбитом Ил-20.
"Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет", - сказал он. Он пообещал, что Москва должна в этом серьезно разобраться.
"Наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении Министерства обороны Российской Федерации, которое со мной полностью согласовано", - пояснил Путин и сказал, что ответные действия будут направлены прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих и объектов в Сирии. "И это будут такие шаги, которые заметят все", - пообещал он.
Сегодня предстоит разговор Путина с премьером Израиля Нетаньяху.
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