Израиль настаивает на своей непричастности к крушению российского Ил-20

В израильском военном ведомстве во вторник категорически отрицают причастность страны к крушению российского самолета Ил-20 на территории Сирии. В ходе происшествия погибли пятнадцать военнослужащих.

По мнению властей Израиля, вина за случившееся лежит на Иране и Дамаске. Израильские военные готовы предоставить российским коллегам любую информацию, чтобы помочь расследованию данного дела, передает РИА "Новости".

Уточняется также, что Израиль скорбит в связи с гибелью экипажа российского Ил-20.

Напомним, ранее российский сенатор Алексей Пушков призвал не делать преждевременных выводов и дождаться результатов расследования.