Пушков: отношения России и Запада испортились до присоединения Крыма

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков во вторник, 18 сентября, заявил, что конфронтация России и Запада началась задолго то присоединения Крыма к РФ.

По словам Пушкова, конфликт назревал давно и стал следствием длительного накопления негативных факторов. Сенатор убежден, что нормальные отношения между Россией и западными странами были закончены с начала 2000-х, передает РИА "Новости".

Политик уточнил, что Запад обвинил РФ в развязывании "холодной войны" после "мюнхенской речи" российского президента Владимира Путина.

Ситуация на Украине и присоединение Крыма, по словам Алексея Пушкова, стали наивысшими точками кризиса.