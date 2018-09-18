Пушков: отношения России и Запада испортились до присоединения Крыма
18 сентября 2018, 13:13 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков во вторник, 18 сентября, заявил, что конфронтация России и Запада началась задолго то присоединения Крыма к РФ.
По словам Пушкова, конфликт назревал давно и стал следствием длительного накопления негативных факторов. Сенатор убежден, что нормальные отношения между Россией и западными странами были закончены с начала 2000-х, передает РИА "Новости".
Политик уточнил, что Запад обвинил РФ в развязывании "холодной войны" после "мюнхенской речи" российского президента Владимира Путина.
Ситуация на Украине и присоединение Крыма, по словам Алексея Пушкова, стали наивысшими точками кризиса.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес