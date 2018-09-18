Совфед: действиям Израиля в Сирии нет оправдания

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил, что борьба с террористами на территории Сирии не оправдывает действия израильских военных, подставивших под удар ПВО российский самолет Ил-20.

По словам политика, в связи с данной трагедией необходимо провести жесткий разговор с Тель-Авивом, а также полномасштабное расследование причин случившегося.

Морозов считает, что прежде всего следует выяснить, почему Израиль вовремя не предупредил российских военнослужащих об операции. Он также отметил, что на войне всегда есть потери, однако подобным недружественным действиям никакого оправдания быть не может, передает РИА "Новости".

Напомним, на борту самолета Ил-20, который был сбит в Сирии, находились 15 российских военных.