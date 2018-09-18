Ким Чен Ын встретил Мун Чжэ Ина в аэропорту
18 сентября 2018, 08:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Пхеньян сегодня прибыл лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин. В аэропорту политика встречал глава КНДР Ким Чен Ын, вместе с которым они затем отправились на лимузине в резиденцию "Пэкхвавон".
Вдоль дороги, ведущей из аэропорта в город, стояли местные жители, которые махали розовыми цветами и скандировали фразу "Объединение родины!".
Как сообщает утром во вторник, 18 сентября, РИА "Новости", при встрече Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын тепло поприветствовали друг друга и даже обнялись. Позже, во время поездки в лимузине на лице северокорейского лидера можно было увидеть искреннее восхищение происходящим.
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