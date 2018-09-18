Илон Маск назвал имя первого туриста, который отправится к Луне

Владелец SpaceX Илон Маск в рамках церемонии в штаб-квартире компании в Калифорнии рассказал, кто станет первым коммерческим пассажиром, который отправится к Луне с помощью транспортной системы BFR.

Согласно последней информации, к Луне полетит японский миллиардер, коллекционер искусства Юсаку Маэдзава. Счастливчик предложил шести-восьми представителям искусства отправиться в полет вместе с ним, передает РИА "Новости".

Илон Маск отметил, что путешествие к естественному спутнику Земли займет от четырех-до пяти дней. Бизнесмен не исключил, что будет находиться в космическом корабле вместе с Маэдзавой, однако добавил, что точные сроки предстоящего полета назвать сейчас довольно сложно.