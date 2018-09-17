Президент Мексики заявил о банкротстве страны
17 сентября 2018, 20:23 [ «Аргументы Недели» ]
Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, который вступит в должность 1 декабря этого года, заявил, что страна находится в ситуации банкротства, но он свои обещания выполнит.
«Возможно, что из-за ситуации банкротства, в которой находится страна, мы не сможем выполнить все, о чем она просит. Но мы сможем выполнить все, что обещали в предвыборной кампании», - заявил Обрадор.
Сторонники избранного президента Мексики отметили, что раньше он оценивал экономическую ситуацию в стране значительно более оптимистично. Он признавал существование определенных проблем в экономике, но вместе с тем подчеркивал макроэкономическую стабильность и отсутствие политического кризиса.
Андрес Мануэль Лопес Обрадор вступит в должность действующего президента Мексики 1 декабря 2018 года. Его предвыборная программа была построена на обещаниях сократить расходы на содержание чиновничьего аппарата, повысить пенсии, не допустить роста цен на бензин и электричество, пишет Lenta.ru.
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