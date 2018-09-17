МИД России прокомментировал прекращение Украиной договора о дружбе

Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило глубокое сожаление в связи с отказом украинской стороны от продления договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами. Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе Украины и РФ

«В стремлении обслуживать чуждые геополитические интересы и свои политические амбиции киевские власти демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков», - сообщается в комментарии МИД России по поводу прекращения действия российско-украинского договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

Нынешнее украинское руководство оставит след в истории как нанесшее колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины, отметили в МИД РФ, подчеркнув, что народам России и Украины «самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве».

После поступления официального уведовления в адрес России договор о дружбе, согласно его положениям, прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года, уточнили в российском дипломатическом ведомстве. «Нынешний кризис между нашими странами неизбежно будет преодолен. Однако восстанавливать отношения, очевидно, придется уже с другими, более ответственными украинскими политиками», - выразили уверенность в МИД РФ.