Украина вышла на финишную прямую в вопросе автокефалии

Президент Украины Петр Порошенко сегодня в ходе встречи в Киеве с экзархами Вселенского патриарха заявил, что в вопросе получения автокефалии Украина вышла на «финишную прямую».

«Мы совместно, особенно в последние три года, прошли этот путь. И в рамках этого пути сейчас уже можем сказать, что вышли на финишную прямую. Окончательное решение этого вопроса поможет единению страны», - заявил Порошенко.

Украинский президент пытается добиться церковного признания неканонических религиозных структур в стране. На их основе на Украине планируется создать единую поместную автокефальную церковь вне рамок Украинской православной церкви. Назначение Константинопольским патриархатом своих экзархов в Киеве для решения этого вопроса вызвало резко негативную реакцию Московского патриархата, сообщает РИА Новости.