Ракета, сбившая в Донбассе малайзийский Boeing, принадлежала Украине

Ракета, которая четыре года назад сбила в Донбассе малайзийский Boeing рейса МН17, была изготовлена на Долгопрудненском предприятии в 1986 году, а затем отправлена в воинскую часть Украинской ССР.

Начальник главного ракетно-артиллерийского управления Вооруженных сил России Николай Паршин подчеркнул, что снаряд, о котором идет речь, никогда не возвращался на территорию России. Она находилась в украинской воинской части 20152, куда ее транспортировали железнодорожным транспортом.

Как уточняет RT , существует приемный акт, в котором есть данные о получении ракеты украинской стороной.

Напомним, 17 июля 2014 года, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области Украины. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.