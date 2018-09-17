В Кремле назвали ситуацию в Идлибе острой

В Кремле сегодня прокомментировали ситуацию, которая сложилась в сирийском Идлибе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что данный вопрос требует серьезного обсуждения.

Песков подчеркнул, что российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган намерены и в дальнейшем обсуждать вопросы урегулирования сирийской проблематики, передает РИА "Новости".

По словам пресс-секретаря главы России, ранее этот вопрос обсуждался в трехстороннем формате – Иран, РФ и Турция. Теперь Москва и Анкара намерены обговорить ситуацию в двустороннем порядке. Предполагается, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся сегодня в Сочи.