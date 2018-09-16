Мэй раскритиковала Джонсона за фразу про пояс смертника

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковала заявление экс-главы МИД Бориса Джонсона, который сравнил стратегию правительства по выходу из Евросоюза с поясом смертника.

«Прежде всего я должна сказать, что такой выбор формулировки был совершенно неприемлемым», - высказала Тереза Мэй свое возмущение. Раздражение британского премьера вызвала авторская статья Бориса Джонсона в британской прессе, в которой он подверг критике план Терезы Мэй по брекситу и заявил, что этот план надевает «пояс смертника» на британскую Конституцию.

Кроме того, в интервью BBC Тереза Мэй призналась, что обсуждение ее будущего на посту премьер-министра Великобритании также вызывает у нее раздражение. Она назвала такую постановку вопроса спекуляцией и заявила, что обсуждаться должно будущее страны, а не ее собственное, пишет RT.