Мэй раскритиковала Джонсона за фразу про пояс смертника
16 сентября 2018, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй раскритиковала заявление экс-главы МИД Бориса Джонсона, который сравнил стратегию правительства по выходу из Евросоюза с поясом смертника.
«Прежде всего я должна сказать, что такой выбор формулировки был совершенно неприемлемым», - высказала Тереза Мэй свое возмущение. Раздражение британского премьера вызвала авторская статья Бориса Джонсона в британской прессе, в которой он подверг критике план Терезы Мэй по брекситу и заявил, что этот план надевает «пояс смертника» на британскую Конституцию.
Кроме того, в интервью BBC Тереза Мэй призналась, что обсуждение ее будущего на посту премьер-министра Великобритании также вызывает у нее раздражение. Она назвала такую постановку вопроса спекуляцией и заявила, что обсуждаться должно будущее страны, а не ее собственное, пишет RT.
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