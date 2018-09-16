НАТО исследует методы разведки в интернете

Североатлантический альянс инициировал исследование, в ходе которого обучит своих военнослужащих распознавать «пропаганду и фейковые новости в соцсетях» и вести разведку в киберпространстве.

Аналитики Научно-технической организации Североатлантического альянса опубликовали проект исследования на тему «Использование киберпространства в целях разведки», согласно которому, в последнее время социальные сети становятся площадкой для ведения опосредованных боевых действий.

«НАТО необходимо понимать, что представляет собой этот новый тип угрозы, как от него защищаться и как использовать оперативную информацию, собранную в киберпространстве. Социальные сети используются террористами для насаждения радикальных идей, а Россией – для ведения пропаганды в ходе военной операции на Украине», - говорится в описании проекта исследования.

«Этот тезис лжив и манипулятивен: в нем озвучивается общеизвестная реальная проблема, а затем вбрасываются бездоказательные обвинения в адрес России. При этом представители НАТО сами давно и успешно работают в соцсетях, что отчетливо видно на примере всех цветных революций последнего времени», - прокомментировали это заявление российские эксперты.

Исследование НАТО будет проводиться с 2018 по 2021 год, передает RT.