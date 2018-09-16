Самолеты США провели разведку у российских границ

Американские военные провели разведку у российских границ. Согласно информации авиационных ресурсов, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk засекли в районе Крыма и Кубани.

более восьми часов. Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и разведывательный самолет ВВС США RC-135V были зафиксированы вблизи российских берегов на Черном море. Самолет-разведчик RC-135V, поднявшийся в минувший четверг с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение шести часов курсировал вблизи Черноморского побережья побережья Крыма и Краснодарского края.

По данным западных авиационных ресурсов, стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4A ВВС США вылетел с авиабазы на острове Сицилия (италия) и несколько часов вел разведку у границ Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы.