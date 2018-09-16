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Самолеты США провели разведку у российских границ

16 сентября 2018, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]

Самолеты США провели разведку у российских границ
фото: pixabay.com

Американские военные провели разведку у российских границ. Согласно информации авиационных ресурсов, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk засекли в районе Крыма и Кубани.

более восьми часов. Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon и разведывательный самолет ВВС США RC-135V были зафиксированы вблизи российских берегов на Черном море. Самолет-разведчик RC-135V, поднявшийся в минувший четверг с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение шести часов курсировал вблизи Черноморского побережья побережья Крыма и Краснодарского края.

По  данным западных авиационных ресурсов, стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4A ВВС США вылетел с авиабазы на острове Сицилия (италия) и несколько часов вел разведку у границ Калининградской области, находясь  в воздушном пространстве Литвы.

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