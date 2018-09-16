Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал позиции России и Белоруссии относительно положения «прозападных» постсоветских стран в составленном ООН рейтинге человеческого развития.

«По рейтингу человеческого развития, рассчитанному в ООН, прозападные Грузия, Украина и Молдавия заняли 70, 88 и 112 места – далеко позади России (49) и Белоруссии (53). Не помогла им «евроинтеграция». Вот и вся цена «победам» Порошенко – почетное место на самых задворках Европы», - написал Пушков в своем твиттере.

Индекс человеческого развития – показатель, используемый для сравнения качества жизни в разных странах. Основные данные, используемые при его вычислении – уровень жизни, ожидаемая продолжительность жизни и уровень грамотности населения.