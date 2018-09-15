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В ДНР сообщили о гибели безоружного ополченца от выстрела снайпера ВСУ
15 сентября 2018, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель оперативного командования Донецкой народной Республики сообщил, что в субботу у линии соприкосновения в Донбассе от выстрела снайпера ВСУ погиб ополченец.
По словам Даниила Безсонова, 20-летний парень оказывал помощь мирным жителям. Виталий Устич был убит, когда помогал пожилой паре ремонтировать поврежденный обстрелами дом.
Инцидент произошел в районе прифронтового села Ленинское на юге ДНР. Безносов сообщил, что выстрел снайпера ВСУ был подлым, в спину, в безоружного военнослужащего.
Ранее представитель ДНР в СЦКК сообщил, что за прошедшие сутки украинские силовики порядка 19 раз нарушили «школьное перемирие» в Донбассе.
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