Эксперты рассказали, как принц Гарри на самом деле относится к своей жене

Эксперты в сфере психологии изучили поведение британского принца Гарри и его супруги Меган и рассказали, как внук королевы Елизаветы II на самом деле относится к бывшей американской актрисе.

Недавно принц появился на встрече с курсантами-десантниками на тренировочной базе неподалеку города Лимпстон. Молодой мужчина приехал без супруги и, как многие заметили, постоянно крутил на пальце обручальное кольцо. Специалист по дешифровке "языка тела" Джуди Джеймс уверена, что подобное действие помогает Гарри собраться и успокоиться, а также говорит о том, что он скучает по герцогине и постоянно думает о ней, передает "7 Дней".

Эксперт отметила, что если бы британский принц постоянно пытался снять и снова надеть кольцо, это свидетельствовало бы о его не до конца осознанном желании расторгнуть брак.