В Польше попытались взорвать памятник советским воинам

В Польше накануне пытались взорвать памятник советским солдатам при помощи самодельной бомбы. Об этом сегодня сообщил глава организации "Курск", занимающейся восстановлением монументов, Ежи Тыц.

Речь идет о первом послевоенном памятнике советским солдатам, которые погибли в ходе форсирования Одера зимой 1945 года. Мемориал высотой восемнадцать метров расположен неподалеку от населенного пункта Миколин, передает в пятницу, 14 сентября, РИА "Новости".

Тыц отметил, что неизвестные злоумышленники бросили бомбу в лодку, которая является одним из элементов монумента. Памятник получил повреждения.